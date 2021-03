Savona, norma anti-assembramento: la polizia municipale rafforza i controlli nelle zone di maggior frequentazione

"In attesa che la Regione comunichi il dato aggiornato dell'indice RT, abbiamo previsto servizi diurni degli agenti della Polizia municipale, esclusivamente dedicati e rafforzati, nelle zone di maggior frequentazione come il centro storico e i giardini di via delle Trincee; mentre i servizi pomeridiani, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, saranno concentrati in piazza Vacciuoli e zona Darsena, luoghi a maggior rischio di assembramento". Lo comunica in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.