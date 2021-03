Il sindaco Canepa: "Basta reflui a Borghetto dopo aver messo a regime Pietra e Val Maremola"

"Nella mattinata di venerdì c’è stato un incontro informale ed amichevole sul tema della depurazione con il sindaco di Alassio Marco Melgrati a cui hanno partecipato anche il vice sindaco Angelo Galtieri e il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, in cui ho ribadito la posizione che porto avanti da inizio mandato e che è stata più volte ribadita e approvata all’unanimità in varie assemblee dei soci di Servizi Ambientali e da me esposta in sede di assemblea provinciale dei sindaci e di APS" cosi commenta in una nota il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

"L’attuale piano d’ambito, scelleratamente approvato persino dalla giunta Gandolfo che mi ha preceduto, che prevede che tutti i reflui del comprensorio a partire da Alassio giungano a Borghetto va cambiato. Il mio paese ritiene di aver già abbondantemente fatto la sua parte in tema di depurazione comprensoriale. Non si può e non si deve chiedere ulteriori sacrifici a questo territorio".