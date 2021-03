Messa in sicurezza della Sp57 a Varazze: progettazione esecutiva da 219mila euro

Via libera al progetto definitivo-esecutivo per una cifra totale di 219mila euro per la messa in sicurezza stradale sulla Sp57 Varazze-Casanova-Alpicella-Stella S. Martino.

Dopo le violenti piogge del 23-24 novembre del 2019 si erano registrati smottamenti, frane e pericolosi cedimenti su diverse arterie del savonese e nei primi mesi del 2020 al km 1+200 all'altezza di Casanova avevano iniziato a formarsi alcune venature sul manto stradale che hanno portato la Provincia ad intervenire.

Il servizio manutenzioni stradali della Provincia oltre a sigillare le fessurazioni aveva fissato delle spie di rilevazione, le quali avevano segnalato un peggioramento che aveva portato Palazzo Nervi ad istituire un cantiere a valle con un senso unico alternato.

"Tale arteria ricompresa nell'elenco delle strade oggetto d'intervento è una strada essenziale per il territorio varazzino e non solo in quanto, è l'unica via di accesso, percorribile in sicurezza dai mezzi di trasporto (tipicamente oltre le 38 tonnellate) alla località Ramognina sede della discarica comunale" spiegano dalla Provincia di Savona.