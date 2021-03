ARPAL prevede peggioramenti climatici: Albenga proroga l'accensione impianti termici

Il Comune di Albenga informa che - considerata la tendenza previsionale di ARPAL che indica per i prossimi giorni l’arrivo di una nuova perturbazione atmosferica che porterà probabili fenomeni temporaleschi con calo delle temperature e dato il particolare periodo che limita gli spostamenti per evitare il contagio e il diffondersi del Covid-19 - il sindaco Riccardo Tomatis ha ritenuto necessario prorogare il periodo di attivazione degli impianti termici presenti sul territorio comunale per cinque ore giornaliere nel periodo dal 1 al 11 aprile 2021.