MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo 'Pasta pasqualina con mela e asparagi'

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

La mela gialla Opal

è la nostra “nuova” mela gialla, totalmente BIO, soda e croccante, dalla buccia liscia e brillante. Il suo gusto intenso e complesso rivela note aromatiche di mango, pera e mela cotogna. E’ caratterizzata da un perfetto bilanciamento tra zuccheri e acidità che la rende perfetta per i bambini e per gli adulti più golosi. E’ particolarmente adeguata come take-away visto che, una volta sbucciata e tagliata, la polpa rimane bianca a lungo e non si ossida

PASTA PASQUALINA (con mela Opal e asparagi)

Tempi

25 minuti



Ideale per…

un pranzo gustoso e leggero



Ingredienti (4 persone)

1 mela Opal

400 g di asparagi

320 g di spaghetti (o linguine)

3 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1. Mettete l’acqua a bollire e salatela, quindi buttate la pasta quando bolle (quando la scolerete, mettete da parte un bicchiere di acqua di cottura)

2. Lavate gli asparagi e tagliateli a rondelle sottili, mettendo da parte le punte intere per decorare

3. Lavate e tagliate la mela a cubetti, mantenendo anche la buccia

4. Fate saltare gli asparagi insieme alla mela per ca. 5 min. in padella antiaderente con l’olio evo

5. Unitevi la pasta e mescolate per pochi minuti a fiamma vivace aggiungendo un mestolino di acqua di cottura della pasta per amalgamare bene i sapori

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un primo piatto che sa di primavera grazie agli asparagi, croccanti e sodi, e alla dolcezza della mela gialla Opal, capace di regalare a questa ricetta un tocco davvero particolare insieme a tanto benessere. Questa portata è, infatti, ricca di nutrienti importanti per la salute: i carboidrati a lento assorbimento della pasta, la pectina della mela - di cui manteniamo la buccia per averne ancora di più a favore della nostra flora batterica intestinale - infine la vitamina K e la vitamina C degli asparagi. Un’ottima combinazione per dare un gusto salutare e di stagione alla nostra Pasqua!

Se avanza?

Unite un po’ di besciamella vegetale e fate gratinare al forno per creare un timballo di pasta veg!