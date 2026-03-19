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Attualità | 19 marzo 2026, 12:24

Festa del papà, gli auguri della Regione questa sera sulla facciata di Piazza De Ferrari con le foto inviate dai liguri

Racconta il legame tra generazioni attraverso un mosaico di storie e affetti condivisi

Festa del papà, gli auguri della Regione questa sera sulla facciata di Piazza De Ferrari con le foto inviate dai liguri

Anche Alice Arcuri, Ludovica Mantovani, Eraldo Pizzo, Giorgia Cenni e Patrizio Masini hanno inviato le foto con i loro papà aderendo così all’iniziativa “Il mio papà”, promossa sui canali social di Regione Liguria per celebrare la Festa del Papà. 

Questa sera, dalle ore 18.30, il ledwall sulla facciata della sede dell’Ente, in piazza De Ferrari, sarà illuminato con una selezione degli scatti raccolti: un modo per raccontare il legame tra generazioni, restituendo un mosaico di storie personali e affetti condivisi.

Redazione

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