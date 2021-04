Noli, a buon fine la messa in sicurezza della spiaggia a Levante in località Nereo

Sono in corso di ultimazione i lavori di completamento messa in sicurezza arenile ricompreso tra il terrapieno in località Nereo ed il rio Torbora.

Dopo una prima fase di vagliatura ed asportazione materiale spiaggiato, comprese piccole opere di rimozione manufatti di cemento, sono stati rimossi i detriti stoccati sul piazzale ed avviato un ripascimento di circa 2000 metri cubi di nuovo materiale di cava.

A completamento dei lavori è prevista la demolizione di una piattaforma in cemento emergente a lato della Lega Navale nonché una miglior regimazione delle acque provenienti dalla via Aurelia.