Calice, amministrazione e commercianti si incontrano per cominciare a guardare alla ripartenza

Sarà un’occasione per dar voce al tessuto commerciale e turistico del paese e recepirne problematiche, timori ed aspettative: " Valuteremo insieme diversi aspetti di questa difficile situazione cercando insieme, ove possibile, le migliori soluzioni per aiutare la speriamo prossima ripresa e promuovere le attività locali " spiega il sindaco Alessandro Comi.

"Pur sapendo di non avere in mano una soluzione alla difficile emergenza sanitaria tuttora in corso ci auguriamo che questo incontro possa essere utile a tutti per muovere i prossimi passi insieme" prosegue il primo cittadino a nome dell'amministrazione.