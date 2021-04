Cairo, tra ieri e oggi somministrati 1200 vaccini anti-Covid

1200 dosi anti-Covid tra ieri e oggi. Prosegue la somministrazione dei vaccini all'interno della scuola della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte.

Il programma va avanti con tempestività e nel rispetto delle tempistiche per la messa in sicurezza delle persone fragili. "Sono numeri importanti per tutta la Val Bormida" spiega il sindaco Paolo Lambertini.

Ad oggi sarebbero oltre 3 mila le vaccinazioni effettuate all'interno dell'hub cairese, tenuto conto anche della due giorni in cui hanno operato i medici di famiglia.

Come sempre, l'amministrazione comunale ringrazia tutti gli "attori in campo" per la collaborazione mostrata: "Asl 2, Scuola di Polizia Penitenziaria, Protezione civile, 'medici di famiglia', Parrocchia di Cairo e AVO Valbormida. Grazie anche a tutti i cittadini che con pazienza e rispetto delle regole hanno collaborato a rendere più agevole il percorso vaccinale. Con questo spirito di collaborazione riusciremo a vincere il virus e tornare a quella vita normale di cui abbiamo tutti bisogno".