"Guida galattica al tuo esame", il Comprensivo II di Savona aiuta gli alunni delle terze medie ad affrontare con tranquillità la prova

"Ecco una breve guida per i ragazzi, per la preparazione del loro esame! L’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione è un momento importante, il primo vero esame. I ragazzi sono un po’ preoccupati e noi vogliamo accompagnarli nel loro percorso…con una guida un po’ speciale: 'The galactic guide to your exam'. Forza ragazzi!".

Questo il messaggio lanciato dall'Istituto comprensivo Savona II Sandro Pertini che ha voluto così dare vita a questa iniziativa per sostenere gli alunni che dovranno affrontare a giugno l'esame di terza media. Dovranno quest'anno presentare infatti un elaborato e allora la scuola ha voluto dargli una mano.

"L'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d'istruzione è un momento importante, è normale provare ansia. Goditi anche i piccoli brividi che ogni esame comporta. Il nostro è un esame un po' speciale. Sei chiamato a metterti in gioco e a mostrare non soltanto i saperi che hai accumulato, ma anche le competenze che hai sviluppato (imparare ad imparare, saper usare i mezzi tecnologici, sapere studiare, saper risolvere i problemi)" spiegano nel video dall'istituto savonese.

Il Comprensivo II ha così consigliato agli studenti di partire da un argomento che gli sta a cuore o che li hanno colpiti tra gli argomenti studiati o tra le esperienze di vita, proponendolo poi ai docenti e condividendo la scelta con loro. Scegliendo poi la modalità di presentazione (power point, powtoon, kahoot, prezi, ma anche poster e collage, album di raccolta e mappe) e i collegamenti disciplinari.

"Da non fare: copia incollare materiale da internet, non cercare la via più facile, vola in alto ma ricordati di Icaro, non restare nel dubbio chiedi consiglio ai docenti" hanno continuato dalla scuola.

Intanto da mercoledì hanno ripreso le lezioni e per le seconde e terze delle superiori di primo grado (che si aggiungono agli alunni delle scuole superiori di secondo grado) sono iniziate le lezioni in Dad vista la zona rossa nel savonese. Alcune classi avevano già affrontato la didattica a distanza per via di alcune classi già finite in quarantena negli ultimi mesi.