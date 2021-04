Millesimo: arrivano i varchi monitorati con lettura targhe OCR

"Il varco sarà installato a poca distanza dal casello autostradale di Millesimo, in una posizione strategica per riprendere il principale flusso di traffico veicolare in accesso e in uscita dal centro abitato. Questo tipo di telecamera di ultima generazione, sarà utile a identificare veicoli utilizzati durante i furti e il deposito abusivo di rifiuti e consentirà inoltre di rilevare il transito di veicoli non assicurati e non revisionati" conclude l'assessore Scarzella.