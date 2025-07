Nasce a Vado Ligure lo Sportello Informativo Lavoro e Sviluppo, un punto di riferimento rinnovato per cittadini e imprese

Lo storico Sportello Informagiovani di Vado Ligure si rinnova e assume una nuova identità: Sportello Informativo Lavoro e Sviluppo.



Un cambiamento che non è soltanto nominale, ma anche operativo e strategico: il nuovo sportello si presenta infatti con funzioni potenziate, servizi ampliati e una visione più integrata, che lo rendono un vero punto di snodo tra cittadini, imprese e istituzioni.



Tutto ciò grazie al recente accordo sottoscritto con Unione Industriali, Lega Coop, Organizzazioni sindacali ed una collaborazione attiva con il Centro Impiego di Savona. L’obiettivo è far sì che lo Sportello torni ad essere uno strumento propulsivo e condiviso, pensato per rispondere in maniera concreta e tempestiva alle sfide del mercato del lavoro.



Il servizio è rivolto a persone in cerca di occupazione, disoccupati, inoccupati e lavoratori usciti da cicli produttivi, a cui viene offerta un’attività di accoglienza e supporto personalizzato.



Lo sportello si occupa della raccolta delle candidature, dell’analisi e profilazione delle competenze, dell’orientamento verso percorsi formativi coerenti con le richieste del mercato e dell’assistenza nella predisposizione del curriculum e della documentazione necessaria per accedere alle opportunità lavorative.



Fondamentale è il dialogo costante con il mondo produttivo, in particolare con l’Unione Industriali e quindi le imprese del territorio, per cogliere in tempo reale i fabbisogni occupazionali e tradurli in occasioni concrete di inserimento lavorativo.



Il nuovo assetto dello sportello rappresenta il frutto di un percorso condiviso tra istituzioni, imprese e parti sociali, con l’obiettivo di favorire nuova occupazione, migliorare le competenze professionali, rafforzare il sistema territoriale vadese, con un occhio di riguardo tra le altre cose, alle fasce di soggetti svantaggiati, attraverso inserimenti mirati e percorsi formativi orientati al futuro inserimento lavorativo.



La nuova denominazione – Sportello Informativo Lavoro e Sviluppo – racchiude in sé la missione di questo presidio: non solo orientamento al lavoro, ma un impegno attivo per lo sviluppo occupazionale, capace di offrire risposte concrete, costruire percorsi di crescita e mettere in rete opportunità e risorse.



All’interno dello sportello è inoltre attivo un servizio dedicato alla raccolta delle esigenze occupazionali e formative, con l’obiettivo di valorizzare il sistema produttivo locale e sostenere, in modo efficace e mirato, l’occupazione sul territorio.