Quattro albenganesi conquistano il campionato italiano per società di traina d’altura 2025

Il 18 e 19 luglio, al largo della costa laziale di Ostia, si è svolta la dodicesima edizione del campionato italiano per società di traina d’altura, organizzato sotto l’egida della Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee). Tra i protagonisti assoluti della prestigiosa manifestazione si è distinto il Tuna Club Riviera dei Fiori di Alassio, che ha ottenuto un risultato eccezionale, classificando i propri due team ai primi due posti della classifica nazionale.

La partecipazione del club ligure, formato interamente da pescatori savonesi – tra cui ben quattro albenganesi: Alfredo Benzi, Fabrizio Matteucci, Alberto Bloise e Massimo Cravino – ha rappresentato un’autentica affermazione sportiva.

A conquistare il gradino più alto del podio è stato il team “Cappotto”, composto da Alberto Bloise (capo equipaggio), Alessandro Raimondo, Valerio Giglio, Gian Luca Giovannelli e Aldo Compagnucci (skipper). La squadra ha totalizzato il massimo punteggio possibile grazie a sei catture, guadagnandosi anche il premio speciale per il maggior numero di pesci catturati.

Secondo posto assoluto per l’altro team del club, denominato “Scriterius”, guidato da Alfredo Benzi (capo equipaggio), affiancato da Massimo Cravino, Carlo Beltramo, Fabrizio Matteucci e Domenico Rullo (skipper). Un risultato che conferma la forza e la coesione del Tuna Club RDF, capace di dominare la competizione con un totale di 5.400 punti. Un punteggio nettamente superiore rispetto ai 2.400 punti totalizzati sia dal Club Elettrowave di Ostia, classificatosi secondo nella classifica nazionale, sia dal Club Nautico Pesaro, terzo classificato.

Le condizioni di gara sono state ideali. La disciplina della traina d’altura – una tecnica di pesca sportiva praticata dalla barca – ha portato gli equipaggi anche oltre le 15-18 miglia nautiche dal porto di Ostia, sfruttando meteo e mare favorevoli e operando sempre in piena sicurezza. Le specie catturate durante le due giornate sono state diverse: tonni rossi, tonni striati, aguglie imperiali, lampughe e pesci spada. Tutte le catture sono avvenute secondo il regolamento “catch and release”, nel pieno rispetto delle normative Fipsas e della legislazione vigente: i pesci non sono mai stati toccati con le mani, sono stati mantenuti in acqua, filmati brevemente e poi rilasciati in buone condizioni.

Il Tuna Club Riviera dei Fiori di Alassio, guidato dal presidente Alfredo Benzi, detiene anche il titolo di campione italiano di traina costiera 2024. E non si ferma qui. Il club sarà infatti impegnato nei prossimi mesi nell’organizzazione di due importanti appuntamenti sportivi: il campionato provinciale di traina costiera, in programma il 27 e 28 settembre 2025, e il campionato italiano di traina costiera 2025, che si terrà dal 9 al 12 ottobre. Entrambi gli eventi avranno luogo nelle splendide acque tra Albenga e Andora, confermando ancora una volta il ruolo di primo piano del club alassino nel panorama nazionale della pesca sportiva.