Regione, nuova ordinanza scuole: tra DAD e presenza "50 e 50" per gli studenti delle superiori

50 per cento degli studenti in presenza e 50 per cento in DAD (Didattica a Distanza): questa la nuova ordinanza emessa dalla Regione Liguria e riservata alle sole scuole secondarie di secondo grado, quindi alle scuole superiori.

L'ordinanza, emessa oggi, 9 aprile, entrerà in vigore lunedì 12 e resterà valida fino al 30 aprile.

Il testo è stato notificato oggi ai ministeri della pubblica istruzione e della salute, ai prefetti, ai sindaci, all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e al Servizio Sanitario Regionale.

Il testo integrale è leggibile sul sito web della Regione.