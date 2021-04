Santa Corona, altri 85 milioni di euro per la riqualificazione del nosocomio pietrese

Ottantacinque milioni di euro per la ristrutturazione dell’ospedale di Pietra Ligure. Risorse messe a disposizione dai programmi INAIL che consentono di contribuire alla realizzazione di opere pubbliche di interesse sanitario e confermate dal dpcm del 4 febbraio 2021.

Lo ha comunicato questa mattina il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

La ristrutturazione fa parte di un pacchetto più ampio di interventi a favore del nosocomio che aveva preso il via già l’anno scorso, attraverso lo stanziamento di 60 milioni di euro deciso da Regione Liguria, provenienti dall’ex art. 20 che regolamenta gli interventi in materia di ristrutturazione sanitaria e ammodernamento tecnologico. Risorse messe a disposizione per il lotto 1 della riqualificazione dell’ospedale di Santa Corona a cui si affiancheranno gli interventi del lotto 2, fino ad arrivare ad una totale riqualificazione.

In questo modo vengono messi a disposizione del nosocomio di Pietra Ligure 145 milioni di euro che serviranno a costruire anche parti ex novo e rinnovarne completamente altre.

“Questa è la dimostrazione – spiega il presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti – della nostra ferma volontà di intervenire per potenziare la sanità del ponente ligure, investendo su un presidio come quello del Santa Corona che per noi è fondamentale per migliorare ulteriormente l’assistenza ospedaliera di un DEA di secondo livello”.

Il dpcm del 4 febbraio scorso prevede non solo le risorse per l’ospedale di Pietra Ligure, ma conferma anche l’intervento di realizzazione del nuovo nosocomio del ponente ligure a Taggia, grazie a un investimento complessivo di 225 milioni di euro, per il quale è in corso la richiesta di variazione urbanistica da parte del Comune di Taggia.

“A questo punto è la concretezza dei fatti a parlare - conclude il presidente Toti - e dimostra che nei nostri piani di investimento e valorizzazione risultano i poli ospedalieri del ponente ligure la cui importanza non è mai stata messa in discussione e anzi ancora di più, con il Covid, è balzata in primo piano. E l’attivazione dell’investimento INAIL per il lotto 2 del Santa Corona, ci permette di completare la riqualificazione strutturale e funzionale del presidio di Pietra Ligure”.