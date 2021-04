Vaccino Johnson&Johnson: dal 19 aprile la somministrazione in Liguria

In Liguria sono attese 7 mila dosi del vaccino Johnson&Johnson e poi qualche altra decina di migliaia arriveranno all'inizio del mese di maggio.

La Regione intende anche valorizzare il fatto che si tratti di un monodose, per accelerare i tempi della campagna vaccinale.

"Abbiamo l'intenzione di utilizzare Johnson&Johnson come vaccino base per tutte le persone che non possono muoversi dal proprio domicilio - ha spiegato il governatore Toti che ha specificato che le prime dosi verranno somministrate dal 19 aprile - Questo consente alle squadre di muoversi con più velocità non dovendo occuparsi dei richiami".

La Liguria è al 78% del somministrato sul consegnato e oggi sono stati somministrati 12.446 dosi.

A oggi in Liguria ha ricevuto la prima dose il 17,16 % dei residenti, contro una media italiana del 13,8 %. Sulle seconde dosi, invece, la Liguria è al 7,58% contro un 6,1 % di media nazionale.

"Stiamo compiendo un grande sforzo per accelerare la campagna vaccinale come ci è stato chiesto, al punto che siamo preoccupati di non ricevere abbastanza dosi per sostenere questo ritmo, anche se una prudente politica di gestione delle scorte ci consente in questo momento di proseguire speditamente” ha proseguito il presidente della Regione.