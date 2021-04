Terzo cambio in 5 mesi in consiglio provinciale: subentra l'assessore di Albisola Sara Brizzo

Tre consiglieri provinciali cambiati in 5 mesi. Questo è il record della Provincia di Savona che prima ha visto succedere Massimo Parodi ad Alessandro Bozzano, l'ex sindaco di Varazze eletto consigliere regionale a ottobre, e dalla prossima seduta dell'assemblea provinciale lo stesso ex presidente del consiglio comunale di Alassio e neo direttore di Sca sostituito da Sara Brizzo, assessore al bilancio, al personale, ai tributi e ai balneari del comune di Albisola Superiore.

Brizzo, già consigliere dal 2016 al 2018, entra quindi nuovamente a far parte della squadra in maggioranza del presidente Pierangelo Olivieri insieme al vicepresidente Franco Bonasera e i consiglieri Luana Isella, Luigi Bussalai, Fiorenzo Ghiso, Ilaria Piemontesi e Eraldo Ciangherotti. In minoranza rimangono Mattia Fiorini, Rodolfo Mirri e Massimo Niero.

L'assessore albisolese alle votazioni di gennaio 2019 non aveva ricevuto nessuna preferenza ma visto che Sara Badano (con 19 voti, succedeva a Parodi) non ha più incarichi amministrativi in comune a Finale Ligure e non si è candidata alle ultime amministrative, la stessa ha ricevuto così il posto nel parlamentino di Palazzo Nervi.

Intanto il consiglio che era in scadenza lo scorso 27 gennaio e per il quale c'era stata una proroga di 90 giorni, probabilmente seguirà causa Covid l'andamento del rinvio del comunali con la data del rinnovo che slitterà probabilmente ad ottobre.

Al voto andranno gli 800 consiglieri di 69 comuni del savonese per rinnovare il parlamentino di Palazzo Nervi che al momento è governato da una maggioranza composta da 7 esponenti di centrodestra e tre di centrosinistra.

Importanti saranno i voti ponderati cioè che giungeranno dai comuni con più abitanti e quindi sarà fondamentale capire quali potranno essere gli equilibri partitici in quelle realtà. Potrebbe non essere a rischio la leadership del centrodestra in quanto da levante a ponente il centrodestra sta governando la maggior parte dei comuni, eccezion fatta ad Albenga.

A Varazze (così come Albisola Superiore) dovrebbe prevalere Cambiamo, Savona dipenderà probabilmente dal pre voto con la Lega in leggero vantaggio e ad Alassio invece è una lotta tra Forza Italia e il partito del presidente della Regione visto che Angelo Galtieri ha deciso di passare in quelle fila. A Loano sarà testa a testa Lega-Cambiamo, incerta Finale, a Cairo potrebbero dividersi i voti tra il partito di Toti, Lega e Liguria Popolare.