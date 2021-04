Addio a Maurizio Mulasso, fu il gestore del bar del Cinema Colombo di Alassio

Sin dagli anni 50, Maurizio Mulasso con la moglie Bianca Peirano aveva gestito il Bar Colombo, l'esercizio adiacente all'omonimo Cinema di Alassio, sulla via Aurelia. Maurizio lo teneva aperto ad orario non stop, 24/24h, per soddisfare non solo anche gli spettatori dell'ultima proiezione di film, ma anche i turisti che si attardavano a godersi la movida notturna di Alassio. A questi si aggiungevano gli autisti di camion notturni e i lavoratori turnisti.

Erano una coppia disponibilissima verso la clientela. Memorabili i loro gustosi panini, specialmente quelli farciti con la frittata. Maurizio Mulasso, aveva aggiunto, unico in Alassio come bar, anche il servizio distribuzione tabacchi e giornali, quelli naturalmente più richiesti. Negli anni 70 aveva aperto, dirimpetto al bar, anche la panetteria Arcobaleno (tuttora esistente, ma con altri gestori) e, sopra il Bar Colombo, un alberghetto.

Era una persona semplice , buona e cordiale. Si era ritirato dall'attività da pochissimo tempo (3/4 anni fa), causa la cagionevole salute, E' mancato all'età di 87 anni, lasciando, oltre l moglie Bianca, nipoti, l'amico Christian e anche tantissimi amici che gli hanno voluto bene. Era un personaggio che ,anche lui, ha fatto la storia di Alassio. Il suo locale ha la stessa età del Caffè Roma. Certo non tutte le celebrità venivano al suo bar, ma tutta Alassio sì. Scherzando diceva. "Da me sono passate e passano tutte le stelle di Hollywood, Cinecittà e del resto del mondo cinematografico..." , riferendosi ai protagonisti dei film proiettati al Cinema Colombo.

I funerali si svolgeranno domani, Venerdì 16 Aprile alle ore 15 nella , anch'essa adiacente al Bar Colombo, chiesa di Sant'Ambrogio.