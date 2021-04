Quiliano, treno travolge due cervi: ritardi al regionale per Ventimiglia

Singolare ritardo, non tanto nel fatto in sé ma nelle cause, quello accumulato dal treno regionale 12280 diretto a Ventimiglia e partito intorno alle 21.15 da Savona.

Una volta superata la stazione di Quiliano-Vado, nel tratto compreso fino a Spotorno, il personale alla guida del convoglio si è accorto di un urto anomalo. Scesi dal mezzo per le dovute verifiche e appurare quanto fosse accaduto, gli addetti delle Ferrovie si sono accorti che il treno aveva investito due poveri caprioli che si trovavano imprudentemente nei pressi dei binari.

Sono così state avvisate le autorità competenti e il regionale, dopo circa mezz'ora, è ripartito alla volta del confine di Stato.