Infrastrutture dei territori di Savona, Vado Ligure e Quiliano: tavolo aperto tra Provincia, Enti e Sindacati

Per Vado Ligure è stato spiegato l'avanzamento dei progetti relativi alla mobilità su gomma e su rotaia che interessano il comune. Per la mobilità su gomma è in fase di completamento il progetto per la nuova viabilità dedicata di via Trieste come asse Porto-sovrappasso-Casello e la fase di progettazione del parco ferroviario di Vado che entro autunno potrebbe arrivare ad un progetto definitivo con investimento di 20 milioni di euro circa. Importante anche l'ipotesi per la strada di sponda destra inserita nel DPSS e che il Comune intende portare avanti con la ricerca di finanziamenti.