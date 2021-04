Alassio, bigamia e falso matrimonio scoperti dalla Polizia di Stato

I poliziotti dell'Ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Alassio hanno scoperto un falso matrimonio organizzato al solo fine di favorire la permanenza in Italia di un cittadino straniero che, sposandosi con una donna italiana, ha ottenuto la concessione del permesso di soggiorno.

La vicenda ha avuto quali protagonisti un uomo di nazionalità albanese di 34 anni che nel 2016 si era sposato ad Alassio con una donna italiana di 28 anni, ma una volta scaduto il permesso di soggiorno, si è ripresentato presso l’Ufficio di Polizia per rinnovare la richiesta, confidando nel fatto che questa volta avrebbe ottenuto una carta di soggiorno per un lungo periodo (10 anni).

L’atteggiamento dei coniugi e l’esame della documentazione presentata hanno insospettito i poliziotti durante le fasi di acquisizione della pratica tanto che, immediatamente, sono scattati i controlli per verificare quanto dichiarato in merito al presupposto della reale convivenza tra i due, cosa che si è rilevata inesistente, mettendo in evidenza le false dichiarazioni rese dalla moglie per favorire il marito.

Inoltre, ulteriori approfondimenti del caso con le banche dati a disposizione e le dichiarazioni rese dai testimoni di nozze della coppia hanno permesso di accertare la truffa del fittizio matrimonio. Un particolare aspetto, di non poco conto, emerso durante le fasi di indagine è la bigamia dell’albanese che nel 2018 aveva contratto un secondo matrimonio con una sua connazionale, con la quale vive stabilmente ad Alassio unitamente ai due loro figli.

Scoperto l’inganno, la finta coppia e i testimoni di nozze sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona per alcuni reati tra i quali falsità in atto pubblico, truffa, favoreggiamento all’immigrazione clandestina, falsità ideologica, falsa attestazione e bigamia. Per l’uomo, oltre ad essere richiesto l’annullamento del matrimonio, sarà valutata la revoca del permesso di soggiorno, illecitamente ottenuto.