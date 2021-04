Cairo, sversamento nel fiume Bormida: il sindaco 'ordina' la riparazione della condotta fognaria

Sversamento nel fiume Bormida a Cairo Montenotte. A seguito della rottura di una condotta fognaria comunale posizionata in adiacenza del muro d’argine nel tratto urbano compreso tra i ponti Stiaccini e Italia 61, è stata riscontrata la fuoriuscita di liquami fognari all'interno dell'alveo del corso d'acqua.

Considerato che tale guasto, se non risolto, potrebbe generare danni per l'igiene e la salute pubblica, il sindaco Paolo Lambertini ha firmato un'ordinanza per la riparazione immediata (e urgente) della condotta.

L'intervento è stato affidato alla ditta Tecnocostruzioni srl con sede a Cairo Montenotte, esecutrice dei lavori per conto di CIRA srl, a cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura comunale.