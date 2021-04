Il Partito Liberale Italiano celebra il 25 aprile con un incontro in video sul tema della Resistenza

Domenica 25 aprile si festeggerà, come ogni anno, la Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista.

Per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la loro vita, per la libertà della patria, la direzione del PLI Liguria e del PLI Lombardia hanno organizzato un incontro in video sul tema della resistenza.

Il titolo dell’incontro è "Un'altra resistenza: il PLI nella lotta di Liberazione Nazionale"

Sarà un modo diverso di raccontare la lotta di liberazione, partendo dalla visione del PLI un partito attivo nel CLN fin dai primi momenti e dal punto di vista delle donne liberali che hanno combattutto con i loro uomini. Un fenomeno che ha coinvolto molto da vicino la Liguria e quindi la Lombardia ed il Piemonte.

Chi ha studiato questo momento e ci farà da guida durante la serata è la dott. ssa Rossella Pace, PhD in Storia dell’Europa presso l’Università “Sapienza” di Roma. Inoltre Segretario Generale dell’Istituto Storico per il Pensiero Liberale Internazionale.

Al suo attivo ha la scrittura di due libri sul tema editi da “Una vita tranquilla. La Resistenza liberale nelle memorie di Cristina Casana” (Rubbettino 2018) e l’ultimo “Partigiane Liberali” (Rubbettino 2020)

Alla serata parteciperanno in rappresentanza per il PLI la dott.sa Patrizia Falsitta, presidente città di Milano, vice presidente della regione Lombardia e consigliere nazionale; il dott. Mirko Odepemko commissario regionale PLI Liguria; il dott. Giuseppe Vignera, responsabile comunicazione nazionale PLI.

L’incontro si svolgerà on line venerdì 23 Aprile dalle 18,00 al seguente link: https://www.facebook.com/LiguriaPLI