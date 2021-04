Bozzano ("Cambiamo!"): "Autostrade savonesi tra continui restringimenti e cambi di corsia, sia reso gratuito il tratto Arenzano-Alassio"

La situazione della nostra tratta autostradale è sotto gli occhi di tutti. Non ricordo da quando ho memoria un numero simile di cantieri aperti.

Nei giorni scorsi, per raggiungere la cittadina di Alassio partendo da Savona, mi sono trovato davanti a continui restringimenti e cambi di corsia e di carreggiata, con tempi di percorrenza che non sono accettabili per una rete autostradale. Troppi poi sono gli incidenti stradali che si verificano, anche con esiti tragicamente mortali.