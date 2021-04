Borghetto Santo Spirito: autovelox mobile presidiato contro "I teppisti del Fast and Furious"

Recentemente si sono intensificate a Borghetto Santo Spirito le segnalazioni relative ad autovetture e motoveicoli che, incuranti dei limiti di velocità, creerebbero situazioni di pericolo soprattutto per i pedoni.

“In alcune vie del paese il problema è ricorrente. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere in atto alcuni azioni volte a limitare il fenomeno.” dichiara il sindaco Giancarlo Canepa.

“In alcune zone verranno installati passaggi pedonali rialzati e in altre stiamo progettando il miglioramento della pubblica illuminazione. Dalla prossima settimana, inoltre, in via sperimentale, verrà utilizzato un autovelox mobile presidiato soprattutto nelle zone da cui provengono le maggiori segnalazioni tra cui: Via Pineland, Via Parioli, Via Trilussa, Corso Europa, Via IV novembre e Via Vittorio Veneto.

L’intento non è certamente quello di fare cassa, a maggior ragione in un momento così particolare ma di mettere in campo un deterrente efficace volto a migliorare la sicurezza stradale.” Nei prossimi giorni verranno meglio comunicati tempi e i luoghi del posizionamento dell’autovelox che verrà anche segnalato da specifica cartellonistica stradale.