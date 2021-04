Noli, sindaco facente funzione Manzino: "Lavori Anas non procrastinabili, ma abbiamo ottenuto garanzie per la stagione e i weekend"

Il sindaco attualmente facente funzione del comune di Noli, Debora Manzino, replica agli schieramenti di minoranza cittadini in merito alle recenti polemiche sulle problematiche legate alla viabilità di tutto il comprensorio tra Finale e Spotorno.

Commenta Manzino: “In merito alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa - fuorvianti e prive di veridicità - comparse anche sui principali social locali da parte delle minoranze, si evidenzia come non si perda occasione per screditare l'amministrazione comunale con false affermazioni”.

Spiega nel dettaglio Debora Manzino: “Occorre innanzitutto distinguere i due cantieri che hanno modalità e tempistiche diverse nella loro realizzazione: per quanto riguarda l’Anas la messa in sicurezza delle falesie di Capo Noli, mentre Autostrade SpA sta effettuando lavori sulla tratta compresa tra i caselli di Finale Ligure e Spotorno.

Per quando riguarda il cantiere Anas, (sistemazione e manutenzione straordinaria delle reti nel versante del promontorio del Capo Noli), abbiamo incontrato in comune, personalmente la sottoscritta ed il tecnico dei lavori pubblici, i responsabili di Anas, i quali hanno illustrato il progetto e tutte le criticità alle quali si poteva andare incontro per il traffico.

Il progetto è consistente, suddiviso in lotti, non rimandabile per questioni di sicurezza che interessano il versante e la viabilità. Ne abbiamo subito richiesto il posticipo ma ci sono state evidenziate forti criticità che richiedono opere indifferibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Al contrario abbiamo ottenuto che ciò avesse un impatto minimo sul turismo e sul transito dei veicoli, ovvero:

- chiusura del cantiere nei weekend minimizzando interferenze al traffico veicolare

- esecuzione del lotto più difficoltoso (ove è prevista la chiusura totale del traffico) nel periodo di minore affluenza turistica, ovvero in autunno: l'Anas ha accolto la nostra richiesta.

Riteniamo infatti comprensibile la scelta di effettuare i lavori in un periodo durante il quale si spera vi siano meno interferenze climatiche che rallenterebbero i lavori, ma non condivisibile per la lunghezza del periodo che porterà grossi disagi al traffico quotidiano, non quello turistico, in qualche modo tutelato dalla sospensione nel fine settimana, ma a quello di chi il tratto in questione è obbligato a percorrerlo ogni giorno per esigenze personali o lavorative.

Riguardo il secondo cantiere che interessa il tratto di Autostrada dei fiori e relative limitazioni di traffico le amministrazioni sono venute a conoscenza solo la settimana scorsa.

La Prefettura ha convocato una riunione d'urgenza in videoconferenza alla quale ho presenziato telefonicamente col dipendente, per poter ribadire in tempo reale eventuali interventi.

La prefettura stessa a fine conferenza ha posticipato ogni decisione definitiva alla mattina seguente dopo incontro Anas e Autostrade, nella quale non siamo stati invitati al contrario del sindaco di Finale Ligure. Il Sindaco di Spotorno - non presente alla videoconferenza - è dipendente dei Vigili del Fuoco ed è sicuramente intervenuto dopo aver appreso la notizia da fonti lavorative. Non è stato demandato ad alcun tecnico la presenza in loco cosi come contrariamente dichiarato dalle minoranze”.

Conclude quindi il sindaco facente funzione di Noli Debora Manzino: “Per quanto riguarda una soluzione alternativa al Capo Noli, penso che attualmente avrebbe fatto sicuramente comodo avere un collegamento alternativo, lo dico senza polemica, ma l'importanza di un opera si vede sempre troppo tardi, qualsiasi essa sia”.