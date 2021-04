Andora guarda alla ripartenza di bar e ristoranti varando un consiglio comunale straordinario

Consiglio comunale straordinario venerdì 23 aprile per modificare il Piano delle somministrazioni e permettere a bar e ristoranti di poter allestire dehors non solo davanti ai propri esercizi, ma anche sulle aree non immediatamente adiacenti alla loro sede. In questo modo, se il Governo confermerà la possibilità di aprire alla sommistrazione all'esterno, già da lunedì, le attività potranno presentare le specifiche domande in comune.

“Con questa ulteriore ampliamento normativo, perfezioniamo gli strumenti finora in messi in campo per permettere al tessuto economico andorese di poter utilizzare tutte le aperture che lo Stato vorrà concedere e dare opportunità di lavoro anche a chi non ha spazi nelle immediate vicinanze dell'attività di somministrazione – ha spiegato il consigliere delegato al Commercio, Corrado Siffredi – In questo modo potranno essere utilizzate anche tutte le aree non immediatamente di fronte e attigue a bar e ristoranti, ma anche in zone limitrofe e magari in corrispondenza del marciapiede opposto, previo istanza al comune e parere favorevole dell'eventuale negozio su cui si affaccia la nuova occupazione. Dove ci saranno le condizioni, potrà essere utilizzata anche la passeggiata a mare. Ricordiamo che Andora, già nel 2020, ha ampliato anche agli esercizi commerciali non alimentari la possibilità di esporre la merce all'esterno”.