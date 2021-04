Meteo, deboli piogge interessano il savonese

Questa mattina nuvolosità diffusa interessa il centro Ponente mentre, a Levante, il cielo è poco o irregolarmente nuvoloso. Deboli precipitazioni interessano in particolare il savonese e il genovese occidentale (al Colle del Melongo 7.2 millimetri in un’ora, 10 in totale). I venti sono generalmente deboli meridionali, il mare tra poco mosso e mosso.