Movimenti franosi a Vetria: il comune di Calizzano richiede una perizia geologica

Movimento franoso in frazione Vetria. Il comune di Calizzano incarica un geologo per la redazione di una perizia. I fatti risalgono all'alluvione del novembre 2019, quando la strada comunale che collega la località calizzanese ai comuni piemontesi di Priola e Garessio, venne interessata da due movimenti franosi, interrompendo la circolazione stradale.

In sede di somma urgenza, il comune dell'Alta Valle aveva provveduto alla rimozione del materiale accatastato nell'omonimo rio e al taglio delle alberature cadute, senza intervenire però lungo la sede stradale. Trasmettendo alla Regione la stima dei danni e richiedendo eventuali finanziamenti (tutt'oggi non ancora pervenuti) per ripristinare la circolazione stradale.

A seguito di tutto questo, il comune ha chiesto al proprio ufficio tecnico di provvedere alla verifica delle opere necessarie per la messa in sicurezza della sede stradale, al fine di garantire il transito e il collegamento con il vicini Piemonte.

La redazione degli elaborati specialistici è stata affidata alla geologa Luana Isella, con lo studio situato lungo la via Aurelia a Loano.