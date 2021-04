Varazze in lutto per la scomparsa del dj Mario Vasiliadis

La città di Varazze è in lutto per la scomparsa di Mario Vasiliadis. Conosciuto da molti varazzini, aveva solo 48 anni.

Appassionato di musica per anni ha suonato come dj in diversi locali del varazzino (tra i tanti il Gilda e i Lido), nelle feste di paese e non solo.

È stato trovato senza vita nella sua abitazione nella giornata di ieri. La sua famiglia è particolarmente conosciuta e stimata nel comune del levante savonese.

Si tratta della seconda giovane persona deceduta a Varazze nelle ultime settimane dopo la morte della farmacista 41enne Laura Fornaci.