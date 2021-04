Varazze ricorda il 76esimo anniversario della Liberazione

Nonostante le regole restrittive imposte dalla pandemia, domenica 25 Aprile 2021 Varazze ha ricordato il giorno della Liberazione, con una cerimonia densa di toccanti e significativi appuntamenti che hanno ricalcato, seppur in tono forzatamente minore, il percorso classico dei precedenti anni.

Il vice sindaco facente funzione Luigi Pierfederici insieme alla presidente della locale sezione Anpi “Berto Ghigliotto” Francesca Agostini hanno ufficializzato la posizione dell’Amministrazione Comunale e della locale sezione dei Partigiani, riguardo al giorno della Liberazione dal giogo nazifascista, in questo difficile momento che ci vede tutti in difesa contro il Coronavirus, in una guerra che ci riporta, simbolicamente, a quella della Seconda Guerra Mondiale, che riscattò e ridiede slancio all’Italia dopo tante sofferenze e tanti morti: «Ricordiamo tutti insieme il giorno della Liberazione, riflettendo sul nostro passato senza dimenticare che i valori di libertà, uguaglianza, fratellanza, solidarietà e dignità del lavoro, contenuti nella nostra Costituzione, sono la base per affrontare gli odierni momenti difficili e con orgoglio superarli. Oggi celebriamo la Lotta di Resistenza, che ha gettato le basi della nostra Repubblica e della nostra Carta Costituzionale, ricordando chi allora diede la vita per permettere a noi di essere cittadini liberi».

Dopo la collocazione di una corona di alloro alla lapide che ricorda il sacrificio di Emilio Vecchia, in località Rivà, e l'omaggio ai concittadini periti nei lager nazisti, al cippo del Cimitero Urbano, è seguita la posa di corone d'alloro al monumento dei Marinai d'Italia caduti in mare, sul viale Paolo Cappa, e ai Caduti di tutte le guerre, in piazza S. Ambrogio.

Il "clou" della manifestazione è giunto alle ore 11, in piazza Bovani, dove il vice sindaco ha posto una corona d'alloro alla lapide che ricorda il sacrificio del partigiano Nello Bovani, cui è dedicata la piazza, coadiuvato dalla vice presidente del Consiglio Comunale Michela Biggi, al suono dell'Inno di Mameli e nella composta cornice delle rappresentanza d'arma: Polizia Municipale, Carabinieri, Alpini, Bersaglieri, Marinai, Corpo delle Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e di numerose autorità, fra cui il consigliere regionale Alessandro Bozzano, l'assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, il consigliere Comunale Paola Busso e la presidente dell'Anpi.

La ricorrenza della Liberazione, che vide Varazze prima città della Liguria liberata, come annunciato da Radio Londra, si è conclusa nel garrire del Tricolore e della bandiera dell'Anpi.