L’assessore regionale Berrino incontra il presidente di Euro-Toques: "Nella guida 2021 dieci ristoranti liguri"

L'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino ha incontrato questa mattina Enrico Derflingher, chef stellato e presidente dell'associazione Euro-Toques Italia e International, che gli ha fatto dono della nuova Guida 2021 nella quale sono presenti dieci ristoranti liguri. L’obiettivo della Guida - in versione bilingue con testi in italiano e in inglese - è promuovere i più importanti cuochi italiani attraverso le loro esperienze personali e i loro piatti.

"Mi fa estremamente piacere - ha dichiarato l'assessore Berrino - la presenza di dieci ristoranti e prestigiosi chef della Liguria su una guida importante come questa. Con Derflingher abbiamo discusso di possibili future collaborazioni per promuovere ulteriormente l'eccellenza della Liguria nel mondo e per svolgere da noi importanti manifestazioni alla presenza di importanti cuochi stellati di fama internazionale".