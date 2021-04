Tovo, dal 10 maggio sarà attivo il punto vaccinale territoriale della Val Maremola

Da lunedì 10 maggio sarà aperto presso il Salone delle Feste a Tovo San Giacomo un Punto Vaccinate Territoriale che nasce grazie al protocollo d’intesa siglato da A.Li.Sa (Regione Liguria) e Federfarma Liguria a cui aderiscono le Farmacie di Tovo San Giacomo e Giustenice. Anche la Farmacia Sant’Antonio di Magliolo aderisce al progetto prenotando i vaccini per i residenti del comune di Magliolo.

Al fine di rendere più agevole e immediato il processo di vaccinazione, d’intesa fra le Farmacie Val Maremola, Santi Michele e Lorenzo e le Amministrazioni comunali di Tovo San Giacomo, Giustenice e Magliolo, si è scelta la struttura del Salone delle Feste in via G.B. Accame 17, di proprietà del comune di Tovo San Giacomo, come Punto vaccinale di vallata in quanto facilmente accessibile, dotata di tutte le infrastrutture (servizi igienici, parcheggi e priva di barriere architettoniche) e situata in posizione centrale.

Soddisfazione da parte delle amministrazioni comunali: “Con questo Punto vaccinale di vallata si dà una risposta concreta, in questa delicata e importante fase di riapertura delle attività, alla richiesta di accelerazione del processo di vaccinazione. Ringraziamo in particolare il dott. Gallo Aldo e la dott.ssa Gallo Gloria per la sensibilità ancora una volta dimostrata verso la cittadinanza e al gestore del Salone delle Feste, Losno Annalisa, per aver dato la disponibilità dei locali”.

Concludono Oddo, Boetto e Lanfranco: “Invitiamo tutti i cittadini, seguendo il calendario della Regione Liguria, a non aver timore a vaccinarsi e da lunedì 3 maggio di prenotare il proprio appuntamento presso le nostre tre farmacie in modo da poter tornare nel più breve tempo possibile a vivere pienamente la nostra vita di comunità”.