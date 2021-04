Quiliano, nuovi investimenti su sport, sicurezza stradale e solidarietà alle fasce sociali colpite dal Covid

Il comune di Quiliano investe su sport, sicurezza stradale e solidarietà alle fasce sociali colpite dal Covid. Durante il Consiglio comunale dello scorso 27 aprile, il parlamentino ha approvato il Consuntivo 2020.

Circa 40mila euro investiti per interventi sul Palasport di Quiliano, per la messa in sicurezza della struttura e, sempre per quanto riguarda gli impianti sportivi, 56mila euro per l’installazione di barriere di sicurezza stradali in Via Caravaggio a servizio della pista di bike e 8mila euro per manutenzione impianto elettrico dello stadio “Andrea Picasso”.

Nel contempo stanziati 65mila euro per un fondo destinato a coprire le minori entrate dei tributi locali (in particolare la TARI), attraverso le misure di sgravio da introdursi dopo la legge di conversione del decreto “Rilancio”. Previsti ulteriori stanziamenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (sanificazioni, gestione dei rifiuti speciali), nonché per il sostegno alle famiglie dei nuovi nati, i contributi agli alunni diversamente abili e l’organizzazione del Centro Estivo.

Ben 92mila euro destinate ai lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade comunali. Sono queste alcune delle voci più significative della seconda variazione al Bilancio 2021, approvata dal Consiglio Comunale di Quiliano nel corso della seduta di martedì scorso, 27 aprile 2021.

Durante il dibattito, il sindaco e gli assessori hanno illustrato il valore dei vari interventi, finanziati in modo rilevante da maggiori entrate (provenienti dal recupero tributario degli anni dal 2015 al 2019) e da quote dell’avanzo di amministrazione 2020, dimostrando come, nonostante l’emergenza Covid, il comune di Quiliano stia continuando a fronteggiare tale problematica, ma con uno sguardo continuo rivolto al futuro.

Una visione, questa, peraltro evidenziata in sede di esame del Rendiconto della gestione 2020, illustrato dall’assessore al Bilancio Tiziana Bruzzone, riferita sia ai dati contabili sia al dettaglio puntuale degli interventi sviluppati dall’Amministrazione e dagli uffici comunali durante lo scorso anno, unitamente ai risultati conseguiti.

Da questi elementi indicatori risulta pertanto che l’attività gestionale degli uffici amministrativi e finanziari dell’Ente, seppur a fronte delle rilevanti problematiche emergenziali sviluppatesi durante il 2020, è stata improntata a criteri di virtuosità, corretta tenuta dei conti, e nel contempo dalla puntuale e regolare erogazione dei servizi al territorio e alla comunità, pur non mancando l’impegno continuo nel sostegno alle categorie economiche e sociali in difficoltà.

L’ampia sintesi dell’operato svolto dall’amministrazione comunale nel corso del 2020, è partita dalle prime due tematiche che hanno segnato il suddetto anno nella vita amministrativa della nostra comunità: 1) l’emergenza epidemiologica determinata dal Covid; 2) i lavori di somma urgenza derivanti dai danni alluvionali sviluppatisi tra il 22 e il 24 novembre 2019, regolarmente finanziati dallo Stato e dalla Regione Liguria.

Emergenza Covid: l’amministrazione comunale si è attivata immediatamente per sviluppare: la messa in sicurezza l’intera struttura comunale, con l’installazione di appositi termoscanner agli ingressi della sede civica, e ridefinizione degli spazi degli uffici comunali e l’accelerazione delle procedure di digitalizzazione dell’Ente; la conseguente ridefinizione delle modalità dei servizi erogati alla collettività. Tutto questo in collaborazione diretta con l’intera struttura amministrativa, finalizzata all’utilizzo del lavoro agile. Si segnalano, inoltre, le attività svolte nei confronti delle famiglie in difficoltà, con erogazione dei “Buoni spesa” e “Buoni affitto” e quelle a sostegno delle attività economiche che più hanno subito il peso del ridimensionamento delle proprie attività, attraverso l’esenzione totale dell’imposta sul suolo pubblico e una importante riduzione della Tari.

In merito all’emergenza alluvionale del 22-24 novembre 2019 il nostro territorio è stato gravemente colpito dall’alluvione in termini di danni rilevanti alla viabilità comunale. Pronta è stata la reazione e l’attività realizzativa dell’Amministrazione Comunale con il recupero del necessario stanziamento di complessivi 2.937.551,54 euro (importo, questo, assegnato in via definitiva), da cui sono scaturiti ben 21 cantieri attivati nel corso dell’anno.

Il lavoro svolto nel corso del primo anno integrale del nostro mandato politicoamministrativo è stato sicuramente intenso, pieno di problematiche, ma anche e soprattutto contrassegnato da rilevanti opportunità e stimoli che ci hanno consentito di operare, ogni giorno, con risolutezza e forza di volontà per contribuire alla crescita della vita sociale della nostra comunità. Non ci siamo limitati alla gestione ordinaria dell’emergenza ma abbiamo attuato concrete iniziative con una visione di valorizzazione e di miglioramento della vita della nostra comunità, anche in preparazione alla fase di graduale conclusione dell’emergenza pandemica e – in parallelo – al superamento delle condizioni problematiche causate dagli eventi alluvionali, con una visione generale finalizzata al perseguimento del bene comune di Quiliano.

Per contribuire alla ripresa di Quiliano, terminata l’emergenza pandemica, occorrerà l’impegno di tutti noi, insieme, per lavorare verso la costruzione di un bene comune, di una progettualità condivisa, che però non si deve fermare alla logica micro-dimensionale di un piccolo paese, ma anzi è chiamata ad aprirsi verso una progettualità di sviluppo, crescita, apertura a nuove prospettive, nuove possibilità occupazionali, nuovi percorsi per far evolvere la nostra comunità verso un futuro migliore