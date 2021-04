Varazze, il Covid per il secondo anno non frena la festa di Santa Caterina (FOTO)

Una seconda commemorazione al tempo del Coronavirus in forma ridotta ma con un valore spirituale più che mai intatto.

La città di Varazze ha celebrato quest'oggi la santa patrona Santa Caterina e lo ha fatto con la processione formata dal parroco da Don Claudio Doglio, il vice sindaco reggente Luigi Pierfederici, la presidente del consiglio comunale Laura Manna e il comandante della polizia locale Mauro Vercesi partita dalla Statua di Santa Caterina nella Marina di Varazze con tappa sul Ponte del Teiro per la benedizione ai Monti, in Piazza Bovani per la benedizione al mare e che è terminata in Piazza Santa Caterina dove al termine della messa è stato effettuato il pellegrinaggio al Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina) per la celebrazione del rito e lo scioglimento del voto.

Naturalmente tutto dimezzato rispetto alla classica celebrazione alla quale i varazzini sono particolarmente devoti, un giorno praticamente che si attende 365 giorni l'anno e che vede la città fermarsi in una giornata di commozione, devozione, gioia, sentimento immersa nello stupefacente "ballo" dei cristi nella navata della chiesa di Sant'Ambrogio.

Per l'occasione 320 ortensie per 320 attività erano state consegnate ai negozi (che hanno inoltre esposto nelle loro vetrine immagini di precedenti processioni, che gli sono state consegnate da Varagine.it, Archivio Storico Fotografico sulla Città di Varazze) a partire dalla settimana scorsa per una vera e propria sinfonia bianca di fiori che ha reso speciali le vie del centro rendendo omaggio alla Santa Patrona.

Un gesto di vicinanza da parte del comune e del comitato locale del turismo che, decidendo i proventi sull’imposta di soggiorno, hanno stanziato una somma per l’acquisto e la consegna delle ortensie ai commercianti che, ogni anno da sempre con risorse proprie, abbelliscono il centro.

L'anno scorso, visto il lockdown, la Banda Musicale Cardinal Cagliero su Facebook aveva pubblicato il video di “Oggi Facciam” ritornello che era stato suonato all’unisono da tutti i balconi della città addobbati con fiori bianchi o da un drappo bianco in diverse ore del giorno.

STORIA DI SANTA CATERINA:

"Si racconta, infatti, che Caterina, di ritorno da Avignone, si fermò a Varazze il 3 Ottobre del 1376, quando in Liguria imperversava una terribile epidemia di peste. La religiosa senese si raccolse in preghiera, chiedendo che il male cessasse di affliggere i varazzini. L’epidemia miracolosamente cessò e la popolazioni locale, come voto, si impegnò ad erigere una Chiesa in onore della SS. Trinità. Seppur di modeste dimensioni, la costruzione terminò l’anno seguente, in tempo per il ritorno nel borgo rivierasco di Caterina. Da allora la tradizione vuole che i varazzini, durante la ricorrenza patronale, sciolgano quel voto" spiegano dalla pagina Facebook Città di Varazze.