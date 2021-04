Collettamento al depuratore, il sindaco Canepa (Borghetto): "Soddisfatto. Ora risolvere problema miasmi"

"Sono molto soddisfatto che si sia trovata la quadra per risolvere il problema del definitivo collettamento di Pietra e della val Maremola, un tema sul quale l’impegno di Borghetto non è mai venuto meno".

Esulta così il sindaco borghettino Giancarlo Canepa per il risultato a cui ha portato il confronto tenutosi con la Provincia di Savona (leggi QUI) grazie al quale si potrà giungere ad una soluzione dei problemi derivanti al mancato allaccio fognario col depuratore presente in Val Varatella, sottolineando come "a livello ambientale ne beneficerà tutto il comprensorio".

"La riunione - prosegue Canepa - è stata per me l’occasione per ribadire in modo netto e inequivocabile la necessità di modificare il piano d’ambito per impedire che ulteriori reflui giungano al depuratore di Borghetto, ringrazio APS per essersi già attivata con la Regione".

Il primo cittadino ha poi "ricordato alla Provincia, ente di governo dell’Ato idrico, l’impegno vincolante che si assunse nel 2018 di farsi garante della mia richiesta. Un ulteriore carico ambientale, oltre a quello già esistente sul territorio di Borghetto, sarebbe inaccettabile".

"Sono molto preoccupato per la problematica dei miasmi che da un po’ di tempo e con una certa frequenza raggiungono zone abitate del paese mai raggiunte in precedenza. La Servizi Ambientali si è già attivata con alcuni interventi complessi e in via di realizzazione che auspico possano risolvere il problema" aggiunge in conclusione il primo cittadino.