L'assessore regionale allo Sport Ferro in visita a Millesimo e Carcare (FOTO)

Sopralluogo in Val Bormida dell'assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il primo della nuova legislatura. La visita in programma nella mattinata di ieri, si è concentrata sui comuni di Millesimo e Carcare.

"Con il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Liguria Stefano Balleari e il commissario provinciale (sempre di FdI) Claudio Cavallo, abbiamo iniziato dal comune di Millesimo incontrando il sindaco Aldo Picalli, il vice sindaco Francesco Garofano, l'assessore allo Sport Roberto Scarzella e il consigliere alle Politiche Giovanili Nicolò Goso. Assieme a loro abbiamo visionato la situazione dell’impiantistica sportiva e i nuovi progetti dello sport, tra questi la bocciofila che ha grande interesse per la socialità di Millesimo" ha scritto su Facebook l'assessore regionale Ferro.

"A seguire, accolti dal sindaco di Carcare Christian De Vecchi, abbiamo visitato il palazzetto dell'ASD Pallavolo Carcare dove abbiamo trovato una parete attrezzata per l’arrampicata libera con un muro di notevole pendenza - aggiunge l'assessore Ferro - Lo sport per Carcare è molto importante ed ha un bacino di utenza elevato sopratutto per i giovani, ci ha spiegato il primo cittadino, che trovano qui il percorso scolastico completo dall'asilo alle superiori. Sono appunto i giovani il primo motore dell’attività sportiva dove si ragiona sul binomio scuola e sport".

Al termine della visita, l'assessore Ferro ha ricevuto dal presidente dell'ASD Pallavolo Carcare Lorenzo Michele un graditissimo regalo: una maglia personalizzata.