Coronavirus: 135 nuovi positivi in Liguria, 35 i casi nel savonese

Sono 135 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.236 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.276 tamponi antigenici rapidi.

Nella nostra provincia sono 35 i nuovi contagiati mentre sono 9 nell'imperiese, 84 a Genova e 7 nello spezzino. Nessuno invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 6 decessi (avvenuti uno il 15 gennaio e gli altri tra il 1° e il 2 maggio), nessuno nel savonese.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.196.328 (+2.236)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 260.951 ( +1.276)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 99.972 (+135)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.490 (-113)

Casi per provincia di residenza

Imperia 710 (-23)

Savona 942 (-22)

Genova 2.908 (-50)

La Spezia 6432 (-9)

Residenti fuori regione o estero 91 (+1)

Altro o in fase di verifica 196 (-10)

Totale 5.490 (-113)

Ospedalizzati: 540 (+4); 60 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 100 (-4); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 95 (+1); 9 (-) in terapia intensiva

San Martino - 86 (-2); 21 (-) in terapia intensiva

Galliera - 69 (+5); 3 (-2) in terapia intensiva

Gaslini – 3 (-)

Asl 3 - 94 (+6); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 35 (-1); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 58 (-1); 9 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.827 (-234)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 90.282 (+242)

Deceduti: 4.200 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.081 (-306)

Asl 2 - 1.350 (+193)

Asl 3 - 2.076 (-24)

Asl 4 - 418 (+3)

Asl 5 - 833 (-6)

Totale 5.758 (-140)

Dati vaccinazioni 30/4/2021 ore 16

Consegnati: 706.880 - (fonte governativa)

Somministrati: 635.894

Percentuale: 90%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty Moderna) - totale dosi 87.631; nelle ultime 24 ore 886; di cui seconda dose 35.051.