Incidente mortale sull'Aurelia bis, Melgrati (sindaco Alassio): "Giornata triste per la nostra città"

"Quella di oggi è una giornata davvero triste per la nostra città che si è svegliata con la notizia della perdita due giovani vite".

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati non nasconde la commozione rispetto alla notizia del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l'Aurelia bis all'altezza di Villanova d'Albenga (LEGGI QUI).

Nello schianto hanno perso la vita il 19enne Marco Parascosso, studente presso l'Istituto Alberghiero di Alassio e il 24enne cuneese Emanuele Albanto. Il 16enne Davide Parascosso, fratello di Marco, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Una quarta persone è rimasta illesa.

"Fa male, e fa ancor più male in un momento in cui ci stiamo preparando a riaprire alla vita, alle uscite, alla socialità. Marco ed Emanuele tutto questo non potranno vederlo".

"Il destino si è messo di traverso nella notte scorsa. Difficile sorridere oggi, difficile non pensare allo strazio delle famiglie colpite da questa tragedia. Sarò banale, forse, ma non riesco a pensare a dolore più grande della perdita di un figlio".

"A loro, al consigliere Parascosso, cui mi legano anni di confronto politico, a nome mio e di tutta l'amministrazione porgo le più sentite condoglianze e la preghiera, per quella vita ancora appesa al filo: possa riprendersi forte della giovinezza, della voglia di vivere, del grande lavoro dei medici e delle preghiere di tutti noi" conclude il primo cittadino Melgrati.