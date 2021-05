Savona, la denuncia di Luca Burlando: "Situazione aree canine insostenibile"

Riceviamo e pubblichiamo questa analisi di Luca Burlando, vice segretario cittadino del circolo PD di Savona, sulle aree destinate agli amici pelosi nella città della Torretta.

"La situazione delle aree canine in città è ormai insostenibile. Come si può pensare di portare i nostri compagni a 4 zampe in zone completamente abbandonate e prive di una minima manutenzione?

Questa amministrazione si era spesa ampiamente in campagna elettorale su questo tema per poi dimenticarsene, come avvenuto su molte questioni. Tutti i savonesi si ricorderanno bene della spiaggia aperta ai cani che doveva essere realizzata nei primi 100 giorni di amministrazione, ne sono passati quasi 2000 di giorni ma nessuna traccia di questo progetto; da ricordare altrettanto bene il fatto che l'unica volta che la giunta ha parlato di cani aveva come unico fine condannare i proprietari.

Nella nostra città purtroppo i nostri amici a quattro zampe non sono una priorità anche se ci vorrebbe così poco per essere più accoglienti nei loro confronti, ci riescono tutti tranne noi a Savona".