Carcare, la Polizia Locale ritrova un'auto rubata in Piemonte (FOTO)

Non è passata inosservata agli agenti della Polizia Locale di Carcare la presenza di un'autovettura parcheggiata in modo anomalo in un’area adibita alla sosta, sulla strada provinciale 28bis, in prossimità della Tenuta “Piantelli”.

L’Autoscan, che viene utilizzato per il controllo del territorio dagli agenti del comando carcarese, ha “segnalato” il veicolo di provenienza furtiva. Il mezzo è stato rubato in Piemonte quattro giorni fa da un ignoto malvivente che, giunto sul territorio di Carcare evitando la videosorveglianza e le telecamere fisse di lettura targhe OCR, se n’è liberato parcheggiandolo regolarmente in prossimità della rotatoria “Piantelli”: l'occhio attento dell'Autscan posizionato sull’auto di servizio ha però scovato il veicolo in tempo reale.