Ripristino barriere fonoassorbenti sulla A10, Santi (assessore Savona) scrive ad Autostrade per l'Italia: "Chiediamo tempi certi"

Pietro Santi, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Savona, scrive alla società Autostrade per l'Italia per il ripristino delle barriere fonoassorbenti lungo l'A10, tronco Genova-Savona.

"Questo assessorato ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di residenti delle varie zone della città interessate dalla presenza del viadotto autostradale, in particolare le lamentele riguardano il tratto di via Mignone e La Rusca - spiega l'assessore - I cittadini hanno espresso preoccupazioni, in particolare con l'avvicinarsi della stagione estiva, per la mancanza dei pannelli fonoassorbenti recentemente rimossi, che causa loro un ingente disturbo acustico".

Nella lettera l'assessore chiede "una tempistica certa in merito alla reinstallazione dei pannelli".