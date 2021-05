Prelà, ciclista cinquantenne ferita in seguito a una caduta, in volo l'elicottero Grifo

Nuovo intervento dell'elicottero Grifo in val Prino, questa volta a Prelà, in borgata Canneto Soprano. A essere soccorsa è una donna savonese di circa 50 anni, che ha riportato un trauma in seguito a una caduta dalla bici, finendo su una scalinata e poi su un roveto. La bici le sarebbe finita sulla schiena.

Sul posto anche il personale medico del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Imperia.



La donna avrebbe riportato la frattura in più punti del bacino. Dopo essere stata spinalizzata sul posto è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.