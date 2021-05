Titanio nel Beigua, la Società Savonese di Storia Patria: "Siamo contrari ad ogni attività estrattiva"

Indagine sul monte Tariné/monte Antenna, nei territori comunali di Urbe e Sassello: la Società Savonese di Storia Patria scrive al presidente della Regione Giovanni Toti.

"Il Consiglio direttivo - si legge nella lettera - ha appreso con preoccupazione dell’avvenuta autorizzazione da parte della Regione Liguria ad effettuare un’indagine mineralogica per 'effettuare studi preliminari finalizzati a valutare la distribuzione (areale e superficiale), nonché a definire le concentrazioni delle mineralizzazioni di rutilo presenti nell'area'".

"Tale area, oltre ad offrire numerosi pregi di natura archeologica, quali un ricco complesso di incisioni rupestri situato a pochissima distanza dalla zona in oggetto, rappresenta un'importante valenza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico".

"La preoccupazione è che a questa indagine preliminare possa seguire una fase di sfruttamento che comprometterebbe in maniera irreversibile l’integrità di questi luoghi, coerentemente con quanto affermato all’art. 2 nel nostro statuto che annovera tra le finalità della Società Savonese di Storia Patria (“coltivare e promuovere ogni studio e attività attinente il patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico, linguistico, naturalistico, di favorirne in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela) e considerando che le segnalazioni e gli studi su questi materiali di grande valore archeologico ed antropologico sono iniziati nel 1971, sono tuttora in corso".

"Il Consiglio direttivo ritiene pertanto di esprimere una posizione nettamente contraria, chiedendo alla Regione di ritirare le autorizzazioni rilasciate, in appoggio a quanto richiesto anche dai comuni interessati e dall'ente Parco del Beigua" conclude la Società Savonese di Storia Patria.