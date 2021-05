Nuovo angiografo, al San Paolo di Savona il macchinario in funzione entro il 16 luglio 2021

Per il nuovo ospedale San Paolo di Savona finalmente notizie positive. Ad annunciarle è, in una nota diramata a seguito del Consiglio Regionale di quest'oggi, 11 maggio, il consigliere del savonese PD Roberto Arboscello.

"Da parte di Regione Liguria è stato infatti stabilito un cronoprogramma che definisce tempi certi per l'installazione e la messa in funzione del nuovo angiografo, uno strumento fondamentale per garantire analisi e diagnosi, anche in situazione di emergenze di numerosi cittadini del savonese" annuncia il rappresentante dem.

"Da mesi sollecito la giunta Toti con richieste e interrogazioni sul tema e finalmente oggi abbiamo una data: il nuovo angiografo verrà collaudato e messo in funzione entro il 16 di luglio 2021 - annuncia Arboscello - Con due anni di ritardo rispetto al 23 di luglio 2019, data nella quale Asl 2 aveva ufficializzato l'avvenuta delibera per la fornitura di questo sistema".

"E’ una buona notizia, ma è solo un punto di partenza" aggiunge l'ex sindaco di Bergeggi, affermando come "l’attenzione da parte delle Istituzioni verso l’ospedale San Paolo di Savona deve rimanere alta, perché si tratta di un presidio essenziale per la Sanità di un grosso bacino di utenti, che non è solo quello del capoluogo ma è quello anche di tutta la Val Bormida, il levante savonese e una consistente porzione del Ponente".

"Ripartiamo quindi da questa rinnovata attenzione, che abbiamo conquistato con mesi di lavoro in Consiglio regionale, per continuare le battaglie volte a potenziare il San Paolo per garantire rapidi e qualitativi livelli di assistenza che i savonesi meritano. Su tutte, l’attivazione del Centro Ictus sul quale, nonostante le rassicurazioni della Giunta e la mobilitazione di oltre 14.000 e 26 Comuni del comprensorio di Savona, non abbiamo ancora avuto riscontri" conclude auspicando un ulteriore passo avanti il consigliere savonese.