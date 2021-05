Nuovo viaggio lunghissimo verso Genova: Ioculano (Pd): "La situazione non è più tollerabile" (FOTO)

“Diretto in Consiglio Regionale, fermo in coda a Savona dopo più di 4 ore e mezza dalla partenza da Ventimiglia, ho il tempo per preparare con più entusiasmo l'interrogazione che discuterò (se arriverò prima della fine in) sull'insostenibile situazione dell'A10”.

Questo il racconto del Consigliere regionale di opposizione, Enrico Ioculano, per il suo viaggio odierno verso Genova. “Ore 7.30 partenza da Ventimiglia e - prosegue – alle 8.45 sono già bloccato in galleria ad Albisola per incidente (speriamo non si sia fatto male nessuno). Ore 10.30 finalmente riparto, ma mi fanno cambiare carreggiata e tornare indietro. Ore 10.50 esco dal casello di Savona, pagando regolarmente il pedaggio (ricordo tra i più cari d'Italia). Arrivo a Genova alle 12.45”.

Nell'interrogazione che ha depositato la scorsa settimana Ioculano chiede date certe sul termine dei cantieri e la riduzione dei pedaggi in caso di disagi di questo tenore: “Non è davvero più tollerabile percorrere l'A10 in queste condizioni. Si intervenga immediatamente perché oltre a creare innumerevoli danni per chi lavora e preoccupazioni per la sicurezza degli automobilisti, in vista della stagione estiva, la situazione (con un aumento del flusso di traffico) non potrà che peggiorare, andando a incidere negativamente sul turismo”.