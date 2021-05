Incidente sulla A10: traffico in tilt tra Savona e Pietra Ligure (FOTO)

Attorno alle ore 12 è stata riaperta l'autostrada A10 nel tratto compreso tra Finale e Pietra Ligure, chiuso questa mattina per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli: due mezzi pesanti e un'autovettura.

Al momento, Autostrada dei Fiori segnala code tra Savona e Pietra Ligure, in direzione del Confine di Stato.

Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo di Pietra Ligure, chiuso in questi giorni per lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi del caso e i sanitari (Croce Bianca di Finale Ligure e Croce Bianca di Spotorno).

Quattro persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.