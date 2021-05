Celle è "Bandiera Blu 2021", il comune: "Risultato che premia le politiche ambientali adottate nel corso degli anni"

Importante conferma per Celle Ligure. La FEE Italia (Foundation for Environmental Education) ha ufficializzato l’assegnazione del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” alla città levantina, suggellando la 26° “bandiera” consecutiva, per un totale di 28 attribuzioni complessive.

"E’ un risultato che premia le politiche ambientali adottate nel corso degli anni sia dal comune che dai singoli cittadini e da quanti operano sul territorio - spiegano dall'amministrazione comunale - La 'Bandiera Blu' significa in primis qualità delle acque di balneazione, ma è sempre maggiore l’attenzione ad ogni parametro di sostenibilità ambientale, con procedure volte ad un costante monitoraggio e miglioramento di eventuali criticità. La candidatura che annualmente il Comune presenta agli organi preposti è frutto di un lavoro d’equipe che coinvolge i vari Uffici e Servizi Comunali per giungere a dossier estremamente dettagliati volti a giustificare il pieno soddisfacimento dei severi parametri richiesti".

"Siamo pertanto lieti di poter condividere questo riconoscimento con la collettività, auspicando che possa rappresentare un importante viatico anche per la ripartenza delle attività strettamente legate al turismo, fondamentale polmone della nostra economia - concludono dall'amministrazione comunale - E siamo altresì felici per la conferma del prestigioso vessillo anche per il porticciolo turistico di Cala Cravieu, nella sezione approdi. Una ulteriore certificazione di qualità per il nostro paese".