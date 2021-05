Laboratorio di cucina nella scuola di Borgio Verezzi: gli studenti alle prese con la ricetta De.Co. delle lumache alla verezzina (FOTO)

Continuano le lezioni di cultura della cucina locale nella scuola media di Borgio Verezzi. L'obiettivo di questa attività è quello di promuovere l'acquisizione di corrette abitudini alimentari e far conoscere e realizzare, alle giovani generazioni, le ricette dei prodotti della genuinità della cucina locale che hanno ottenuto la certificazione De.Co., ossia la Denominazione Comunale, un riconoscimento formale assegnato dal comune a prodotti o ricette che vengano riconosciuti come tipici del territorio e di particolare rilievo.

L'attività svolta dagli alunni del laboratorio di cucina, sostenuta dall'amministrazione comunale e voluta dalla dirigente scolastica, la dottoressa Giuseppina Manno, è stata la realizzazione dell'originale e tradizionale piatto delle lumache alla verezzina. La lezione si e' svolta all'aperto, in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso "Concordia" di Verezzi; in effetti i soci di questa organizzazione sono i protagonisti dell'omonima sagra che si svolge in estate il 13 e 14 agosto in piazza Gramsci, davanti alla sede della società.

Lo sviluppo della lezione ha permesso agli alunni di passare un pomeriggio meraviglioso di storia gastronomica, passione per le tradizioni, cucina, degustazione e divertimento.

L'assessore alla P.I. Pier Luigi Ferro, molto soddisfatto dell'iniziativa, ha dichiarato che far conoscere le specialità locali alle giovani generazioni è anche un modo per far amare la propria terra e diventare parte di essa, ha espresso inoltre un particolare ringraziamento ai signori Marco Cavalleri e Giuseppe Marini, rispettivamente presidente e Vicepresidente della Società di Mutuo Soccorso "Concordia", oltre agli altri soci presenti e alle docenti Claudia Porcheddu e Maria Chiara Cora, responsabili del laboratorio di educazione alimentare, per il lavoro svolto.