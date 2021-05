“Il rischio asteroidi, da Tunguska a Chelyabinsk”. Online l'evento del Gruppo Astrofili Savonesi

Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica online “Spazio per Tutti”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall'Associazione Ligure Astrofili Polaris, si terrà venerdì 14 maggio alle ore 21,00 la diretta dal titolo: “Il rischio asteroidi, da Tunguska a Chelyabinsk”.

Nel nostro Sistema Solare esistono molte migliaia di asteroidi, dai sassolini a veri e propri macigni dal diametro di centinaia di chilometri. La maggior parte orbita intorno al Sole e tra Marte e Giove. Alcuni di essi, di tanto in tanto, transitano nei pressi della Terra e costituiscono un potenziale pericolo per il nostro pianeta. Albino Carbognani (INAF) e Paolo Bacci (UAI) ripercorreranno alcune testimonianze celeberrime: dall’impatto avvenuto nel 1908 a Tunguska, nel cuore della Siberia, al passaggio sopra la città di Chelyabinsk, in Russia, registrato da decine di telecamere.

Qual è il rischio di un impatto con un asteroide?

Possono essere utili i programmi di osservazione del cielo per proteggerci da un eventuale impatto?

La diretta sarà trasmessa anche sul canale del YouTube del Gruppo Astrofili Savonesi e sulla pagina Facebook